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Хафиз Пашаев: Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами

Хафиз Пашаев: Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами.
Энергетика
29 июля 2022 г. 15:47
Хафиз Пашаев: Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами

Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами.

Как передает Report, об этом ректор Университета ADA Хафиз Пашаев заявил в ходе закрытия 16-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).

Ректор отметил, что Азербайджан занимает важную позицию на нефтегазовом рынке, и начало этому было положено с подписанием "Контракта века" в 1994 году.

Х. Пашаев также отметил в целом положительную работу Бакинской летней энергетической школы: "Я бы попросил нашего программного директора подумать о будущей программе школы, и подстроить ее под новые реалии".

Далее участникам Бакинской летней энергетической школы были вручены сертификаты, в церемонии вручения принял участие вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

Мероприятие организованно совместно Институтом развития и дипломатии (IDD), Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin , Мasdar и TotalEnergies.

Бакинская летняя энергетическая школа ежегодно проводится с 2007 года. В этом году в ней приняли участие 42 участника из 12 стран.

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Версия на английском языке Hafiz Pashayev: Caspian states can work on joint energy projects

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