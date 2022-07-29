Хафиз Пашаев: Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами

Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами.
Как передает Report, об этом ректор Университета ADA Хафиз Пашаев заявил в ходе закрытия 16-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).
Ректор отметил, что Азербайджан занимает важную позицию на нефтегазовом рынке, и начало этому было положено с подписанием "Контракта века" в 1994 году.
Х. Пашаев также отметил в целом положительную работу Бакинской летней энергетической школы: "Я бы попросил нашего программного директора подумать о будущей программе школы, и подстроить ее под новые реалии".
Далее участникам Бакинской летней энергетической школы были вручены сертификаты, в церемонии вручения принял участие вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.
Мероприятие организованно совместно Институтом развития и дипломатии (IDD), Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin , Мasdar и TotalEnergies.
Бакинская летняя энергетическая школа ежегодно проводится с 2007 года. В этом году в ней приняли участие 42 участника из 12 стран.