Хафиз Пашаев: Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами

Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами.

Прикаспийские государства могут работать над совместными энергетическими проектами.

Как передает Report, об этом ректор Университета ADA Хафиз Пашаев заявил в ходе закрытия 16-ой Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).

Ректор отметил, что Азербайджан занимает важную позицию на нефтегазовом рынке, и начало этому было положено с подписанием "Контракта века" в 1994 году.

Х. Пашаев также отметил в целом положительную работу Бакинской летней энергетической школы: "Я бы попросил нашего программного директора подумать о будущей программе школы, и подстроить ее под новые реалии".

Далее участникам Бакинской летней энергетической школы были вручены сертификаты, в церемонии вручения принял участие вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

Мероприятие организованно совместно Институтом развития и дипломатии (IDD), Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin , Мasdar и TotalEnergies.

Бакинская летняя энергетическая школа ежегодно проводится с 2007 года. В этом году в ней приняли участие 42 участника из 12 стран.