Прибыль РФ от продажи нефти и газа может стать рекордной, несмотря на введенные санкции

У России в апреле могут быть рекордные доходы от экспорта нефти.

У России в апреле могут быть рекордные доходы от экспорта нефти, несмотря на введенные санкции некоторых государств.

Как передает Report, об этом пишет американский журнал Foreign Policy .

Так, доходы РФ от экспорта нефти в нынешнем месяце могут существенно превзойти показатели за тот же период в предыдущие годы. Такой исход возможен благодаря росту поставок энергоресурсов в Европу, Турцию и Индию.

"Сейчас многие страны, которые ввели санкции против России, серьезно подрывают свои же действия, покупая у нее энергоресурсы. В некоторых случаях объемы поставок в апреле стали даже больше, чем в марте", - сказано в материале.

Журнал процитировал слова Мэтта Смита, эксперта компании Kpler (организация отслеживает поставки нефти - ред.), который заявил, что экспорт черного золота вырос с 3,3 млн баррелей в день в прошлом месяце до 3,6 млн в апреле, невзирая на западные санкции против Москвы.

"Главный вывод заключается в том, что в действительности российский экспорт сырой нефти пока выше в этом месяце, чем в предыдущие. Это удивительно", - отмечает издание.

При этом бывший специалист Госдепартамента США Эдвард Фишман полагает, что Россия зарабатывает не меньше 1 млрд долларов в день с продажи газа и нефти.

"Львиная доля приходится на Европу. Некоторые европейские страны поставляют военную помощь на Украину, но она незначительна по сравнению с платежами за российскую нефть и газ", - подчеркивается в статье.