Прибыль Petkim во втором квартале увеличилась на 33%

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Прибыль Petkim во втором квартале в годовом сравнении увеличилась на 33% и составила 302,5 млн лир (90 млн долларов). Как сообщает Report со ссылкой Reuters, об этом сообщается на платформе информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP). В аналогичном периоде прошлого года прибыль компании составила 226,9 млн лир (78 млн долларов).

За этот период доходы компании также увеличились на 56%, до 1,84 млрд лир (521 млн долларов).

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim за 2,040 млрд долларов в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.