Прибыльная нефть составила 57% общего объема добычи на АЧГ за этот год

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ С начала разработки и на 1 августа этого года на блоке месторождений "Азери, Чыраг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия добыто в целом 404,1 млн. тонн нефти и 123,2 млрд. кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) академик Хошбахт Юсифзаде на проходящей сегодня в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE).

"На 1 августа объем продаж азербайджанской прибыльной нефти составил 224 млн. тонн. За первые месяцы этого года из 19,6 млн. тонн проданной на мировом рынке нефти 11,5 млн. тонн или 57,2% пришлось на долю азербайджанской прибыльной нефти", - отметил он.

Х.Юсифзаде подчеркнул, что на 1 августа на мировой рынок транспортировано 422 млн. тонн азербайджанской нефти, из них 307 млн. тонн - по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.