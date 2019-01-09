Прибыль "Нафтогаза" сократилась на 60%

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Чистая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2018 года сократилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как передает Report, об этом сообщает сайт министерства экономического развития Украины.

"В первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд гривен до 11 млрд гривен", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что существенная часть снижения данного показателя связана с увеличением убытка ПАО "Укртрансгаз", 100% акций которого принадлежит НАК.