Прибыль крупной австралийской нефтекомпании упала на 99%

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Австралийская крупнейшая независимая нефтегазовая компания Woodside Petroleum сообщила о падении прибыли на 99% в 2015 году.

Как сообщает Report со ссылкой Би-би-си, чистая прибыль компании в прошлом году сократилась до 26 млн. долларов с 2,41 млрд. долларов в 2014 году.

Падение связано со значительным снижением цен на нефть.

После публикации данных о падении прибыли акции австралийской Woodside Petroleum упали на 7,2%. За последние 12 месяцев акции компании потеряли в цене 22%.

Тем не менее в руководстве компании заявили, что положение Woodside Petroleum достаточно устойчиво и компания сможет справится с последствиями, вызванными падением нефтяных цен.