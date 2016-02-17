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    Прибыль крупной австралийской нефтекомпании упала на 99%

    Чистая прибыль компании в прошлом году сократилась до 26 млн. долларов с 2,41 млрд. долларов в 2014 году

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Австралийская крупнейшая независимая нефтегазовая компания Woodside Petroleum сообщила о падении прибыли на 99% в 2015 году.

    Как сообщает Report со ссылкой Би-би-си, чистая прибыль компании в прошлом году сократилась до 26 млн. долларов с 2,41 млрд. долларов в 2014 году.

    Падение связано со значительным снижением цен на нефть. 

    После публикации данных о падении прибыли акции австралийской Woodside Petroleum упали на 7,2%. За последние 12 месяцев акции компании потеряли в цене 22%.

    Тем не менее в руководстве компании заявили, что положение Woodside Petroleum достаточно устойчиво и компания сможет справится с последствиями, вызванными падением нефтяных цен.

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