Чистая прибыль "Газпрома" упала на 35%

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Чистая прибыль "Газпрома" сократилась в первом полугодии на 34,8% в годовом выражении - до 408,05 млрд российских рублей.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании.

При этом прибыль, относящаяся к акционерам, снизилась на 37,2% - до 381,35 млрд руб.

Чистая прибыль во II квартале упала в 5,1 раза - до 47,893 млрд руб. Выручка компании в первом полугодии выросла на 4,8% - до 3,21 трлн руб, во втором квартале выросла на 5,1% - до 1 трлн 395 млрд руб. Прибыль от продаж выросла на 17,2% - до 484,3 млрд руб.

Чистый долг "Газпрома" увеличился в первом полугодии на 19% - до 2,292 трлн руб.