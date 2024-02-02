О нас

Прибыль Exxon за 2023 год достигла 36 млрд долларов

Прибыль Exxon за 2023 год достигла 36 млрд долларов Прибыль компании Exxon Mobil по итогам 2023 года составила 36 млрд долларов.
Энергетика
2 февраля 2024 г. 18:20
Прибыль Exxon за 2023 год достигла 36 млрд долларов

Прибыль компании Exxon Mobil по итогам 2023 года составила 36 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании.

В нем говорится о том, что компания получила поддержку от благоприятных показателей бизнеса торговли топливом и увеличения добычи нефти и газа в США и Гайане.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года упала до 7,63 млрд долларов, или 1,91 доллара на акцию, с 12,75 млрд долларов, или 3,09 доллара на акцию, годом ранее. Без учета разовых статей скорректированная прибыль понизилась до 9,96 млрд долларов, или 2,48 доллара на акцию, с 14,04 млрд долларов, или 3,40 доллара на акцию, годом ранее.

Аналитики ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере 2,20 доллара.

Общая выручка сократилась на 11,6%, до 84,34 млрд долларов и оказалась ниже консенсус-прогноза FactSet на уровне 90,03 млрд долларов.

Свободный денежный поток упал на 35% до 7,97 млрд долларов, но превысил консенсус-прогноз на уровне 7,77 млрд долларов.

Exxon выплатила акционерам в виде выкупов акций и дивидендов в прошлом году 32 млрд долларов против 29,8 млрд долларов годом ранее.

В этом году компания планирует направить на капрасходы 23-25 млрд долларов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Exxon ends 2023 with $36 billion profit

Экслюзивные новости

Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi