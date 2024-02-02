Прибыль Exxon за 2023 год достигла 36 млрд долларов

Прибыль компании Exxon Mobil по итогам 2023 года составила 36 млрд долларов.

Прибыль компании Exxon Mobil по итогам 2023 года составила 36 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании.

В нем говорится о том, что компания получила поддержку от благоприятных показателей бизнеса торговли топливом и увеличения добычи нефти и газа в США и Гайане.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года упала до 7,63 млрд долларов, или 1,91 доллара на акцию, с 12,75 млрд долларов, или 3,09 доллара на акцию, годом ранее. Без учета разовых статей скорректированная прибыль понизилась до 9,96 млрд долларов, или 2,48 доллара на акцию, с 14,04 млрд долларов, или 3,40 доллара на акцию, годом ранее.

Аналитики ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере 2,20 доллара.

Общая выручка сократилась на 11,6%, до 84,34 млрд долларов и оказалась ниже консенсус-прогноза FactSet на уровне 90,03 млрд долларов.

Свободный денежный поток упал на 35% до 7,97 млрд долларов, но превысил консенсус-прогноз на уровне 7,77 млрд долларов.

Exxon выплатила акционерам в виде выкупов акций и дивидендов в прошлом году 32 млрд долларов против 29,8 млрд долларов годом ранее.

В этом году компания планирует направить на капрасходы 23-25 млрд долларов.