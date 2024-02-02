Прибыль Exxon за 2023 год достигла 36 млрд долларов

Прибыль компании Exxon Mobil по итогам 2023 года составила 36 млрд долларов.
Как передает Report, об этом говорится в отчете компании.
В нем говорится о том, что компания получила поддержку от благоприятных показателей бизнеса торговли топливом и увеличения добычи нефти и газа в США и Гайане.
Чистая прибыль компании в четвертом квартале прошлого года упала до 7,63 млрд долларов, или 1,91 доллара на акцию, с 12,75 млрд долларов, или 3,09 доллара на акцию, годом ранее. Без учета разовых статей скорректированная прибыль понизилась до 9,96 млрд долларов, или 2,48 доллара на акцию, с 14,04 млрд долларов, или 3,40 доллара на акцию, годом ранее.
Аналитики ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере 2,20 доллара.
Общая выручка сократилась на 11,6%, до 84,34 млрд долларов и оказалась ниже консенсус-прогноза FactSet на уровне 90,03 млрд долларов.
Свободный денежный поток упал на 35% до 7,97 млрд долларов, но превысил консенсус-прогноз на уровне 7,77 млрд долларов.
Exxon выплатила акционерам в виде выкупов акций и дивидендов в прошлом году 32 млрд долларов против 29,8 млрд долларов годом ранее.
В этом году компания планирует направить на капрасходы 23-25 млрд долларов.