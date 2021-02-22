Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена возросла на 53%

В январе Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 9 509 тонн полипропилена первичной формы

В январе Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 9 509 тонн полипропилена первичной формы.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость полипропилена в этом объеме составила 10,067 млн долларов США.

По данным, это на 3,476 млн долларов США (52,7%) и на 1 472 тонны (18,3%) больше, чем в том же месяце прошлого года.

За прошедший месяц доля полипропилена в экспорте ненефтяного сектора составила 6,89%.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.