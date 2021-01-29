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Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена снизилась на 2%

Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена снизилась на 2% В декабре 2020 года Азербайджан экспортировал полипропилен первичной формы (в гранулах) на сумму 8,2 млн долларов США
Энергетика
29 января 2021 г. 13:48
Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена снизилась на 2%

В декабре 2020 года Азербайджан экспортировал полипропилен первичной формы (в гранулах) на сумму 8,2 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на январский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 1,9 млн долларов США, или на 30,16% больше, чем за тот же месяц 2019 года.

В 2020 году Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полипропилен на сумму 64,5 млн долларов США, что на 1,2 млн долларов США или 1,82% меньше показателей 2019 года.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.

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Версия на английском языке Azerbaijan's profit from polypropylene export decreases
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanın polipropilen ixracından qazancı 2 %-dək azalıb

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