Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена снизилась более чем на 4%

В январе-октябре 2019 года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полипропилен на сумму 57,1 млн долларов США

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал полипропилен первичной формы (в гранулах) на сумму 54,5 млн. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 2,6 млн долларов США, или на 4,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Напомним, что в январе-октябре 2019 года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полипропилен на сумму 57,1 млн долларов США.