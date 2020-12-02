О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена снизилась более чем на 4%

Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена снизилась более чем на 4% В январе-октябре 2019 года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полипропилен на сумму 57,1 млн долларов США
Энергетика
2 декабря 2020 г. 12:57
Прибыль Азербайджана от экспорта полипропилена снизилась более чем на 4%

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал полипропилен первичной формы (в гранулах) на сумму 54,5 млн. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ноябрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, это на 2,6 млн долларов США, или на 4,6% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Напомним, что в январе-октябре 2019 года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны полипропилен на сумму 57,1 млн долларов США.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın polipropilen ixracından qazancı 4 %-dən çox azalıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджан сократил экспорт метанола на 30%
Азербайджан сократил экспорт метанола на 30%
2 декабря 2020 г. 12:28
Оглашены сроки поставки газа по Baltic Pipe в Польшу
Оглашены сроки поставки газа по Baltic Pipe в Польшу
2 декабря 2020 г. 10:12
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США
2 декабря 2020 г. 09:23
Россия снизила пошлину на экспорт нефти
Россия снизила пошлину на экспорт нефти
1 декабря 2020 г. 16:45
Пярвиз Шахбазов примет участие в обсуждениях министров стран ОПЕК+
Пярвиз Шахбазов примет участие в обсуждениях министров стран ОПЕК+
1 декабря 2020 г. 16:32
С Джейханского терминала в этом году отправлено 257 танкеров
С Джейханского терминала в этом году отправлено 257 танкеров
1 декабря 2020 г. 16:22
Саудовская Аравия хочет отказаться от сопредседательства в JMMC
Саудовская Аравия хочет отказаться от сопредседательства в JMMC
1 декабря 2020 г. 15:09
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты
Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты
1 декабря 2020 г. 11:04
​Азербайджанская нефть подешевела 
​Азербайджанская нефть подешевела 
1 декабря 2020 г. 10:45
Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США
Венесуэла наращивает экспорт нефти, несмотря на санкции США
1 декабря 2020 г. 10:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi