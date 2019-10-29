Прибыль BP упала на фоне снижения цен на нефть

Базовая прибыль нефтяной компании BP в третьем квартале 2019 года составила 2,3 млрд долларов против 3,8 млрд долларов годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете BP по итогам 9 месяцев.

Такой результат связан со значительным уменьшением доходов от добычи в результате снижения цен, обслуживания и погодных условий.

Безналичные, внереализационные расходы после уплаты налогов в размере 2,6 млрд долларов привели к убыткам за третий квартал в 0,7 млрд долларов.

Операционный денежный поток, за исключением платежей за разлив нефти в Мексиканском заливе, за квартал составил 6,5 млрд долларов. Эта сумма включает оборотный капитал в размере 0,1 млрд долларов. Платежи за разлив нефти в Мексиканском заливе составили 0,4 млрд долларов после уплаты налогов.

За квартал было объявлено о выплате дивидендов в размере 10,25 цента на акцию.

В течение третьего квартала добыча нефти и газа составила в среднем 3,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,6 млн баррелей в сутки годом ранее.

После соглашения о продаже всех акций BP на Аляске Hilcorp Energy, объявленные в 2019 году сделки по продаже активов составили на конец третьего квартала 7,2 миллиарда долларов. BP ожидает, что к концу года эта сумма достигнет 10 миллиардов долларов. В даунстрим-секторе BP продолжила стратегическое продвижение на новые рынки, объявив о создании совместных предприятий по маркетингу топлива в Индии и зарядке электромобилей в Китае. В третьем квартале BP объявила, что будет проводить непрерывные измерения выбросов метана на всех своих будущих крупных действующих проектах по переработке нефти и газа.