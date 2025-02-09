Прибалтийские страны присоединили свои электросистемы к европейской сети

Страны Балтии завершили в воскресенье синхронизацию электросистем с континентальной европейской электросетью.

Страны Балтии завершили в воскресенье синхронизацию электросистем с континентальной европейской электросетью.

Об этом Report сообщает со ссылкой на эстонскую телерадиовещательную компанию ERR.

"Синхронизация позволяет странам Балтии управлять своими электросетями в тесном сотрудничестве со всеми другими странами континентальной Европы, со стабильным и надежным контролем частоты, что значительно повышает региональную энергетическую безопасность", - приводит СМИ заявление местной энергокомпании Elering.

Накануне Литва, Латвия и Эстония отключили свои энергосистемы от возглавляемой Россией электросети БРЭЛЛ (Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва) и более суток работали в изолированном режиме. В это время энергосистема балтийских стран функционировала без связи с другими частотными зонами, а потребление электроэнергии обеспечивалось местными электростанциями, а также соединениями Эстония-Финляндия и Литва-Швеция.

В воскресенье балтийские системные операторы для обеспечения стабильности сети провели проверки уровней напряжения, протестировали реагирование систем автоматического регулирования напряжения на изменения, приступили к синхронизации своих электрических сетей с частотным диапазоном континентальной Европы.

Латвия, Литва и Эстония стали последними странами-членами ЕС, которые присоединились к континентальной европейской сети. Страны Балтии подключены к континентальной европейской синхронной зоне через литовско-польское соединение линий электропередачи LitPol Link.