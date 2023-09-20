При Минэнерго формируется Общественный совет

Объявлено время выдвижения кандидатов в члены Общественного совета при Министерстве энергетики.

Объявлено время выдвижения кандидатов в члены Общественного совета при Министерстве энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, состоялось первое заседание Избирательной комиссии, созданной с целью организации выборов в Общественный совет при Министерстве. На заседании были обсуждены вопросы определения предельной численности членов Общественного совета, выдвижения кандидатов, объявления сроков начала и окончания регистрации.

Информацию для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета можно послать на электронный адрес [email protected].

Контактное лицо: ведущий советник отдела внутреннего контроля Министерства энергетики Азербайджанской Республики, член Избирательной комиссии, созданной для организации выборов в Общественный совет, Тарана Гёзалова (+99412 598-16-53 (внутренний 1013)); [email protected]