О нас

При Минэнерго формируется Общественный совет

При Минэнерго формируется Общественный совет Объявлено время выдвижения кандидатов в члены Общественного совета при Министерстве энергетики.
Энергетика
20 сентября 2023 г. 14:51
При Минэнерго формируется Общественный совет

Объявлено время выдвижения кандидатов в члены Общественного совета при Министерстве энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, состоялось первое заседание Избирательной комиссии, созданной с целью организации выборов в Общественный совет при Министерстве. На заседании были обсуждены вопросы определения предельной численности членов Общественного совета, выдвижения кандидатов, объявления сроков начала и окончания регистрации.

Информацию для выдвижения кандидатов в члены Общественного совета можно послать на электронный адрес [email protected].

Контактное лицо: ведущий советник отдела внутреннего контроля Министерства энергетики Азербайджанской Республики, член Избирательной комиссии, созданной для организации выборов в Общественный совет, Тарана Гёзалова (+99412 598-16-53 (внутренний 1013)); [email protected]

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi yanında İctimai şura formalaşdırılır

Самое важное

Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
20 сентября 2023 г. 11:00
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета
20 сентября 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
20 сентября 2023 г. 09:43
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
20 сентября 2023 г. 09:35
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
19 сентября 2023 г. 21:37
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
19 сентября 2023 г. 21:09
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
19 сентября 2023 г. 18:44
Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
ФотоВоенные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
19 сентября 2023 г. 18:29
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
19 сентября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi