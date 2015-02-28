Президенты Турции и Туркменистана обсудят реализацию проекта TANAP

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 3-4 марта совершит официальный визит в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе визита планируется обсудить торгово-экономические отношения Туркменистана с Турцией, реализацию крупных региональных проектов, в частности Трансанатолийский газопровод (TANAP) и транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

Также запланировано выступление Г. Бердымухамедова в Стамбуле на международном инвестиционном форуме.