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    Президенты Турции и Туркменистана обсудят реализацию проекта TANAP

    Президент Туркменистана совершит официальный визит в Турцию

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 3-4 марта совершит официальный визит в Турцию. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в ходе визита планируется обсудить торгово-экономические отношения Туркменистана с Турцией, реализацию крупных региональных проектов, в частности Трансанатолийский газопровод (TANAP) и транспортный коридор Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.

    Также запланировано выступление Г. Бердымухамедова в Стамбуле на международном инвестиционном форуме.

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