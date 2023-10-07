Президенты России, Узбекистана и Казахстана приняли участие в церемонии запуска поставок российского газа

Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаевым приняли участие в торжественной церемонии запуска поставок российского газа в эти две страны.

Президенты России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в торжественной церемонии запуска поставок российского газа в эти две страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Путин ранее обращал внимание на то, что никогда прежде в направлении Центральной Азии газ российского производства не направлялся. Теперь "голубое топливо" из РФ будет поступать в Узбекистан транзитом через Казахстан, при этом часть его будет подаваться и в Казахстан.

По словам президента России, это взаимовыгодный проект, который призван укреплять энергетическую безопасность всего региона.

Отметим, в июне этого года "Газпром" и Минэнерго Узбекистана подписали контракт на поставку российского газа и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы страны к его приемке и транспортировке. Кроме того, "Газпром" и QazaqGaz заключили договор по транспортировке российского газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

Объем поставок в рамках двухлетнего контракта "Узгастрейда" и "Газпром экспорта" составит 2,8 млрд куб. м газа в год, или 9 млн куб. м в сутки.