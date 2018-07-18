Президенты Азербайджана и Италии приняли участие в открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ На территории Сумгайытского химико-промышленного парка состоялось открытие полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer.
Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в стране президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла.
Президент Ильхам Алиев и президент Серджо Маттарелла выступили на мероприятии.
Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато.
Президентам Азербайджана и Италии дана информация о заводе.
Главы государств ознакомились с продукцией предприятия.
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