Президенты Азербайджана и Италии приняли участие в открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer

18 июля, 2018 15:12

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ На территории Сумгайытского химико-промышленного парка состоялось открытие полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer. Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в стране президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла. Президент Ильхам Алиев и президент Серджо Маттарелла выступили на мероприятии. Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато. Президентам Азербайджана и Италии дана информация о заводе. Главы государств ознакомились с продукцией предприятия.