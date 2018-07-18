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    Президенты Азербайджана и Италии приняли участие в открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer

    Президент Ильхам Алиев и президент Серджо Маттарелла выступили на мероприятии

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ На территории Сумгайытского химико-промышленного парка состоялось открытие полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer.

    Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие  президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в стране президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла.

    Президент Ильхам Алиев и президент Серджо Маттарелла выступили на мероприятии.

    Затем выступили президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и президент Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато.

    Президентам Азербайджана и Италии дана информация о заводе.

    Главы государств ознакомились с продукцией предприятия.

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