​Президенту Ильхаму Алиеву будет вручена Международная премия Caspian Energy Award

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального открытия 4-го международного Caspian Energy Forum 2016, который состоится в Баку 30 ноября 2016 года, президенту Азербайджанской Республики, председателю Caspian European Club (Caspian Business Club) Ильхаму Алиеву будет вручена Международная премия Caspian Energy Award в номинации "Реформатор года".

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев.

Международная премия Caspian Energy Award вручается по результатам интернет-опроса, проведенного в 50 странах мира – читательской аудитории Caspian Energy - политическим деятелям, государственным чиновникам, руководителям диппредставительств, государственных и частных компаний за вклад в развитие экономики стран каспийско-черноморского и балтийского регионов. Международная премия Caspian Energy Award проводится при поддержке Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group.

Как отметил Т.Алиев, на организуемый Caspian Energy International Media Group международный форум прибудут делегаты Caspian European Club (Caspian Business Club). В мероприятии примут участие руководители государственных структур, министерств, комитетов и ведомств Азербайджана, стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Азербайджанской Республике, а также руководители крупных международных компаний.

В рамках первой части форума состоится Caspian Energy Forum, где планируется обсудить аспекты энергетической интеграции стран каспийско-черноморского и балтийского регионов на мировые энергетические рынки. В центре внимания докладчиков, делегатов и участников форума – ключевая роль Азербайджана в энергетических, транспортных и инфраструктурных проектах, растущий сектор газового upstream, проекты Южного коридора, ресурсный потенциал Каспия.

Во второй части форума состоится Caspian Business Forum, посвященный развитию ненефтяного сектора. В рамках Caspian Business Forum будут обсуждены вопросы внедрения инноваций в финансово-банковской, страховой, лизинговой, телекоммуникационной, туристической, транспортной, строительной и др. секторах ненефтяной отрасли, вопросы ведения бизнеса, создания диалога бизнес-власть.