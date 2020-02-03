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Президенты Турции и Украины обсудили поставки азербайджанского газа на Украину

Президенты Турции и Украины обсудили поставки азербайджанского газа

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность поставок каспийского газа на Украину через Трансанатолийский газопровод (TANAP), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве в понедельник.

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