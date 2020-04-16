Президенты Грузии и Турции обсудили важность БТК

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Администрация президента Грузии.

Главы государств обсудили ситуацию с коронавирусом в Грузии и Турции. С.Зурабишвили поблагодарила президента Турции за поддержку в возвращении граждан страны на родину.

По словам президента Грузии, солидарность очень важна как внутри страны, так и на международном уровне.

В ходе беседы было отмечено, что в кризисной и посткризисной ситуации большое значение имеют как торговые, так и транспортные коридоры, а также транспортная сеть и железнодорожная линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

С.Зурабишвили подчеркнула исключительное значение регионального сотрудничества для Грузии в сложной и кризисной ситуации, возникшей в связи с коронавирусом.