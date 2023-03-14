Президент: "Зеленая" энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ

"Зеленая" энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ.

"Зеленая" энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Таким образом, мы действительно превратимся в важного поставщика «зеленой» энергии в Европу, учитывая наш успешный опыт строительства нефте- и газопроводов, уже существующую историю сотрудничества в сфере энергетической безопасности со странами и компаниями Европы, полную поддержку наших планов Европейской комиссией, энергетический диалог между Европейской комиссией и нашим Министерством энергетики, который был начат более года назад. Все эти факторы демонстрируют, что «зеленая» энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ", - подчеркнул глава государства.