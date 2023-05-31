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Президент: Южный газовый коридор –важный инструмент обеспечения энергетической безопасности

Президент: Южный газовый коридор –важный инструмент обеспечения энергетической безопасности Южный газовый коридор – наше совместное историческое достижение в виде интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3 500 км, которая является важным инструментом обеспечения энергетической безопасности и диверсификации энергетики.
Энергетика
31 мая 2023 г. 12:27
Президент: Южный газовый коридор –важный инструмент обеспечения энергетической безопасности

Южный газовый коридор – наше совместное историческое достижение в виде интегрированной трубопроводной системы протяженностью 3 500 км, которая является важным инструментом обеспечения энергетической безопасности и диверсификации энергетики.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

"Я много раз отмечал, что энергетическая безопасность заключается не только в диверсификации маршрутов, но и в диверсификации источников. В нашем случае, это также и слаженная работа компаний, стран, международных финансовых институтов", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: Southern Gas Corridor - important tool to provide energy security

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