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Президент: Выставка "Нефть и газ Каспия" помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам

Президент: Выставка "Нефть и газ Каспия" помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия", проходящая в рамках Бакинской энергетической недели, уже почти 30 лет помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам.
Энергетика
31 мая 2023 г. 10:50
Президент: Выставка Нефть и газ Каспия помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам

Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия", проходящая в рамках Бакинской энергетической недели, уже почти 30 лет помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия".

По его словам, 1994 год был не только годом проведения первой выставки "Нефть и газ Каспия", но и годом подписания "Контракта века".

"Данный контракт полностью изменил ситуацию в нашей стране, позволил привлечь инвестиции, а также принес стране экономическую стабильность и обеспечил процветающее будущее", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что в 1994 году только начала зарождаться нефтяная стратегия страны под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. "В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения основателя независимого Азербайджана", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Caspian Oil & Gas Exhibition helping Azerbaijan present its potential to investors
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Azərbaycana potensialını investorlara nümayiş etdirməyə kömək edir”

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