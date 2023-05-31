Президент: Выставка "Нефть и газ Каспия" помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам

Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия", проходящая в рамках Бакинской энергетической недели, уже почти 30 лет помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам.

Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия", проходящая в рамках Бакинской энергетической недели, уже почти 30 лет помогает Азербайджану представить свой потенциал инвесторам.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия".

По его словам, 1994 год был не только годом проведения первой выставки "Нефть и газ Каспия", но и годом подписания "Контракта века".

"Данный контракт полностью изменил ситуацию в нашей стране, позволил привлечь инвестиции, а также принес стране экономическую стабильность и обеспечил процветающее будущее", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что в 1994 году только начала зарождаться нефтяная стратегия страны под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. "В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения основателя независимого Азербайджана", - добавил президент Ильхам Алиев.