Президент Венесуэлы заявил о продлении сделки ОПЕК+

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Соглашение между странами ОПЕК и нефтепроизводителями, не входящими в картель, о сокращении добычи нефти, скорее всего, продолжит действовать и после марта 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это следует из заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро сказал, что обсудил этот вопрос со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Он также отметил, что возможности для продления соглашения "очень благоприятны", пишет Reuters. По его словам, "20 сентября в Вене состоится встреча министров энергетики, и условия располагают к консолидации этого соглашения, учитывая производство и регулирование рынка".

Отметим, что в августе добыча нефти ОПЕК снизилась на 79,1 тыс. баррелей в день относительно июля, составив 32,755 млн баррелей в день. Однако это превышает квоту ОПЕК в 32,5 млн баррелей в день.