Президент Венесуэлы выступил за приглашение США на следующую встречу ОПЕК

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет пригласить США на следующую встречу ОПЕК.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Мадуро по венесуэльскому ТВ.

По словам президента, он выступает за «альянс» стран ОПЕК и стран, не входящих в картель включая США), а также «наиболее важных нефтяных компаний в мире».

«В ходе переговоров с другими странами «те предложили пригласить правительство США на следующую встречу ОПЕК, и я согласился с этим, так как это крупный производитель, и он не может быть изолирован от этого и быть соблазняемым аналитиками, поджигателями войны или настроенными против России секторами», - отметил Мадуро.

Это заявление было сделано в ходе визита Мадуро в Азербайджан. Далее он собирается посетить Катар, Саудовскую Аравию, Иран.

Пресс-секретарь Министерства энергетики США сообщил, что Вашингтон не участвует ни в каких неформальных дискуссиях по поводу решения ОПЕК о заморозке уровня добычи нефти на 32,5-33 млн баррелей в сутки.