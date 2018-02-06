Президент Венесуэлы советует ОПЕК перейти на криптовалюту

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла предлагает продлить работу комитета по мониторингу добычи стран ОПЕК+ на пять лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом заявил президент страны Николас Мадуро после встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Мадуро также предложил партнерам по сделке перейти на расчеты в криптовалюте.

Благодаря соглашению по сокращению добычи нефти уже удалось добиться "стабильности и улучшения" цен на нефть, "уже есть огромные достижения", считает лидер Венесуэлы. Он намерен предложить членам ОПЕК и производителям, не входящим в этот картель, совместно создать механизм выпуска криптовалюты.

"Я официально предложу всем странам-членам ОПЕК и производителям совместно разработать механизм выпуска криптовалюты, обеспеченной нефтью", - отметил Мадуро. Он подчеркнул, что эту идею с энтузиазмом воспринял генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

В январе 2018 года Мадуро объявил о начале выпуска 100 млн единиц национальной криптовалюты. Торги начнутся 20 февраля.