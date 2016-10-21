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    Президент Венесуэлы совершит визит в Азербайджан

    Отметим, что визит Н.Мадуро начался с четверга

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит визит в Азербайджан.

    Как  сообщает Report, об этом говорится в официальном заявлении правительства Венесуэлы. Целью визита является обсуждение вопросов по заморозке нефтедобычи. 

    В сообщении говорится, что он сначала посетит страны-члены ОПЕК, а затем страны, не являющиеся членами организации. 

    Наряду с Азербайджаном планируются визиты Н.Мадуро в Иран, Саудовскую Аравию и Катар. 

    Отметим, что визит Н.Мадуро начался с четверга и продлится 4 дня.  

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