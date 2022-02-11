Президент: В стране нет проблем с энергетической безопасностью

"Сегодня Азербайджан является одной из передовых стран по развитию всех энергетических компонентов в мировом масштабе. Не случайно 8-й Консультативный совет по Южному газовому коридору, состоявшийся в этом месяце, еще раз отметил именно эти наши ус

Сегодня Азербайджан является одной из передовых стран по развитию всех энергетических компонентов в мировом масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью АЗЕРТАДЖ.

"Неслучайно 8-й Консультативный совет по Южному газовому коридору, прошедший в этом месяце, еще раз отметил именно эти наши успехи. Можно сказать, что все выступавшие там участники говорили о потенциале Азербайджана, о возможностях Азербайджана",- отметил Ильхам Алиев.

"В своем выступлении там я сказал, что мы - надежный партнер, мы выполняем свои обязательства, на это у нас хватает сил, воли, ответственности. Поэтому сегодняшняя картина очень позитивная, и проблем с энергетической безопасностью внутри страны нет", - добавил глава государства.