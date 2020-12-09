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Президент: В скором времени завершим последнюю часть Южного газового коридора

Президент: В скором времени завершим последнюю часть Южного газового коридора "Азербайджан и Италия в течение грядущих десятилетий будут очень близкими партнерами в энергетической сфере"
Энергетика
9 декабря 2020 г. 17:06
Президент: В скором времени завершим последнюю часть Южного газового коридора

"Я принял делегацию представителей различных политических групп во главе с заместителем председателя парламента Италии. Они побывали в Агдаме и Гяндже. Их решение посетить эти два города, один из которых был разрушен в результате оккупации, а другой понес многочисленные жертвы при атаке баллистической ракетой во время войны, тронуло меня".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с госсекретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой Манлио Ди Стефано.

"Что касается наших отношений, то считаю, что у них прекрасное будущее. До сегодняшнего дня мы добились больших успехов в политической, экономической сферах и в области энергетической безопасности. В скором времени мы завершим последнюю часть Южного газового коридора. Тем самым Азербайджан и Италия в течение грядущих десятилетий будут очень близкими партнерами в энергетической сфере.

Это очень важное достижение, которое стало возможным благодаря совместным усилиям обширной группы разных стран. Как вы знаете, ежегодно мы проводим в Баку заседание Консультативного совета Южного газового коридора, и Италия всегда представляется здесь на высоком уровне. Благодаря этим заседаниям мы смогли построить трубопровод протяженностью 3500 километров, который берет начало в Баку и заканчивается в Италии", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu hissəsini tezliklə başa çatdıracağıq"

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