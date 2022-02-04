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Президент: В этот раз мы можем сообщить об успешном завершении ЮГК

Президент: В этот раз мы можем сообщить об успешном завершении ЮГК "На каждом заседании Консультативного совета были достигнуты определенные достижения. Каждый год мы отчитываемся о тех или иных новых достижениях. Очень рады и можем поздравить себя с тем, что в этот раз мы можем сообщить об успешном завершении Южного Газ
Энергетика
4 февраля 2022 г. 18:18
Президент: В этот раз мы можем сообщить об успешном завершении ЮГК

"На каждом заседании Консультативного совета были достигнуты определенные достижения. Каждый год мы отчитываемся о тех или иных новых достижениях. Очень рады и можем поздравить себя с тем, что в этот раз мы можем сообщить об успешном завершении Южного Газового коридора".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на 8-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Очень рады, что в последний день 2020-ого года - 31 декабря - кстати, в День солидарности азербайджанцев мира, в важный для азербайджанцев день, мы объявили о завершении проекта TAP, заключительного сегмента Южного газового коридора"- напомнил глава государства.

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Версия на английском языке President: This time we can announce successful completion of SGC
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu dəfə Cənub Qaz Dəhlizinin uğurla tamamlanması haqqında məlumat verə bilərik"

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