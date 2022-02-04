Президент: В этот раз мы можем сообщить об успешном завершении ЮГК

"На каждом заседании Консультативного совета были достигнуты определенные достижения. Каждый год мы отчитываемся о тех или иных новых достижениях. Очень рады и можем поздравить себя с тем, что в этот раз мы можем сообщить об успешном завершении Южного Газ

"На каждом заседании Консультативного совета были достигнуты определенные достижения. Каждый год мы отчитываемся о тех или иных новых достижениях. Очень рады и можем поздравить себя с тем, что в этот раз мы можем сообщить об успешном завершении Южного Газового коридора".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на 8-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Очень рады, что в последний день 2020-ого года - 31 декабря - кстати, в День солидарности азербайджанцев мира, в важный для азербайджанцев день, мы объявили о завершении проекта TAP, заключительного сегмента Южного газового коридора"- напомнил глава государства.