О нас
Аудио новости

Президент: В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую энергосистему

Президент: В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую энергосистему В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую электроэнергетическую систему Азербайджана, и это только начало работы.
Энергетика
15 марта 2022 г. 14:28
Президент: В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую энергосистему

В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую электроэнергетическую систему Азербайджана, и это только начало работы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт, которую построит в Азербайджане компания "Масдар" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"С начала текущего года в энергетической сфере были предприняты очень значимые шаги. В январе вместе с известной в этой сфере компанией ACWA Power Саудовской Аравии был заложен фундамент ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт", - отметил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Additional generating capacities to be included in overall energy system in 2023
Версия на азербайджанском языке Prezident: "2023-cü ildə əlavə generasiya gücləri ümumi enerji sisteminə daxil ediləcək"

Самое читаемое

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
12 марта 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi