Президент: В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую энергосистему

В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую электроэнергетическую систему Азербайджана, и это только начало работы.

В 2023 году дополнительные генерирующие мощности будут включены в общую электроэнергетическую систему Азербайджана, и это только начало работы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт, которую построит в Азербайджане компания "Масдар" из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"С начала текущего года в энергетической сфере были предприняты очень значимые шаги. В январе вместе с известной в этой сфере компанией ACWA Power Саудовской Аравии был заложен фундамент ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт", - отметил глава государства.