Президент Узбекистана запустил новые энергообъекты стоимостью 3,7 млрд долларов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня принял участие в церемонии запуска 18 новых энергомощностей и строительства еще шести энергетических объектов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня принял участие в церемонии запуска 18 новых энергомощностей и строительства еще шести энергетических объектов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

В своем выступлении он назвал это событие историческим в сфере энергетики, поскольку запускаются новые мощности на сумму 3,7 миллиарда долларов, а также начинается строительство шести новых проектов на сумму 3,5 млрд долларов.

Выступая на церемонии, Мирзиеев отметил, что за счет вводимых в эксплуатацию мощностей и запуска новых проектов в ближайшие годы будет произведено дополнительно 9,5 млрд кВт.ч электроэнергии, сэкономлено 2,5 млрд кубометров природного газа.

"Учитывая, что все эти проекты реализуются за счёт прямых иностранных инвестиций, это является ярким свидетельством доверия к нам и проводимым реформам", - сказал президент.

В числе реализованных проектов впервые в Узбекистане (в Андижане и Фергане) построена крупная система хранения энергии мощностью 300 МВт.