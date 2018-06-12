Президент Украины: Наша страна предпримет шаги, чтобы воспользоваться выгодами TANAP

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Запуск проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) является важным моментом для Азербайджана, Турции, Европейского Союза и Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Петро Порошенко на церемонии открытия первой фазы TANAP в Сеидгази (Эскишехир, Турция).

Он отметил, что проект имеет значение для диверсификации энергоносителей и их транспортных маршрутов.

Порошенко добавил, что проект, являющийся важным сегментом Южного газового коридора, был реализован благодаря объединению усилий двух лидеров - президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева, что обеспечило энергетическую безопасность Европейского Союза: "Это важно также для диверсификации энергоносителей Украины, которая полностью поддерживает этот проект. Наша страна предпримет шаги, чтобы воспользоваться выгодами этого проекта".