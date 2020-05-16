Президент: У нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/08ad6c7b3045e2a2e5a958c34d030ecb/d4e8c5b3-44ff-4235-9628-5c17cf2043d9_292.jpg

"Считаю, что после официального определения структуры нового формата нашего сотрудничества у нас должен быть краткосрочный план реализации, так как мы очень нуждаемся в этих вопросах. Безопасность является вопросом номер один в современном мире, сюда входит и вопрос энергетической безопасности. Поэтому значение защиты от кибератак для нас еще больше возрастет".

Как передает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства компании.

"Недавно, в период пандемии я принял участие в открытии операционного центра "Азерэнержи", там функционируют все операционные системы, включая систему SCADA. У нас большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры. Проведя реконструкцию и ремонтные работы на действующих электростанциях, мы смогли добиться роста производства электроэнергии по меньшей мере на 600 мегаватт. То есть, повысив эффективность только благодаря оптимизации ресурсов, мы получили большие генерационные мощности. Таким образом, это, конечно, будет для нас приоритетным вопросом", - сказал Президент.