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    Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы расширения партнерства в топливно-энергетическом комплексе

    Президент Туркменистана принял министра энергетики Азербайджана

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, прибывшего в Ашхабад для участия в четырехсторонней встрече по вопросам сотрудничества в нефтегазовой сфере. Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru, об этом заявила пресс-служба главы государства.

    В ходе встречи президент и руководитель энергетического ведомства Азербайджана обсудили перспективы расширения партнерства в топливно-энергетическом комплексе, в том числе за счет реализации новых совместных проектов по прокладке транзитных газопроводов, в частности, по поставкам природного газа из Каспийского региона в Европу.

    В завершение встречи Гурбангулы Бердымухамедов и Натиг Алиев подчеркнули, что обе страны, которые связаны добрососедскими отношениями, историческими и культурными корнями, нацелены на тесное взаимодействие, в том числе в сфере поиска и разведки морских нефтяных и газовых месторождений.

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