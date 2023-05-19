Президент Туркменистана предложил реализовать новые проекты по поставкам газа в Китай

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил реализовывать новые проекты по поставкам природного газа в китайском направлении.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил реализовывать новые проекты по поставкам природного газа в китайском направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание "Туркменистан. Золотой век".

"С учетом энергетической политики Туркменистана, основанной на диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на международные рынки и в случае заинтересованности сторон, мы могли бы продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении", - заявил он, выступая на первом саммите Центральная Азия-Китай в городе Сиань.

Он в качестве примера позитивного сотрудничества в этой области привел газопровод "Туркменистан-Китай". "Благодаря ему наши китайские партнеры в настоящее время развивают свою индустрию, удовлетворяют нужды населения Китая в природном газе", - сказал он. Бердымухамедов также подчеркнул, что газопровод предоставил возможности транзитным странам региона для вывода их энергоносителей на китайский рынок.

Газопровод "Туркменистан-Китай" был сдан в эксплуатацию в конце 2009 года, на сегодняшний день по нему поставлено уже свыше 350 млрд куб. м природного газа. Основные объемы поставок идут по трем ниткам транснационального газопровода "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай". В настоящее время между странами достигнуты договоренности о прокладке четвертой линии газопровода, что позволит увеличить поставки до 65 млрд куб. м в год. В прошлом году Туркменистан поставила в Китай 34 млрд куб. м.