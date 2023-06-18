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Президент Турции вручил награду SOCAR

Президент Турции вручил награду SOCAR В Конгресс-центре Халич состоялось общее собрание МИД и церемония награждения чемпионов по экспорту с участием Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Энергетика
18 июня 2023 г. 13:26
Президент Турции вручил награду SOCAR

В Конгресс-центре Халич состоялось общее собрание МИД и церемония награждения чемпионов по экспорту с участием президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, в этом году были награждены компании, вошедшие в топ-10 из 1 000 ведущих компаний Турции по показателям экспорта.

SOCAR занял третье место в топ-10. Этот ежегодный план мероприятий является частью миссии TIM.

Вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов отметил, что Petkim, дочернее предприятие SOCAR, занимает почетное место среди ведущих предприятий-экспортеров Турции. Особая оценка нашего вклада в экспорт братской Турции определяет успехи в нашей дальнейшей деятельности.

Отметим, что TIM, созданный по решению Кабинета министров Турции, с 2009 года продолжает свою деятельность на основе нового законодательства. В прошлом году SOCAR Türkiyə занял 8-е место в списке экспортных чемпионов 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan SOCAR-a mükafat təqdim edib

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