​Президент Турции: Солидарность стран ускорит реализацию TANAP

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Работы по строительству проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) идут ускоренным темпом".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на проходящем в Стамбуле заседании министров энергетики стран G20.

Он отметил, что солидарность Азербайджана, Грузии, Турции, Евросоюза и стран-партнеров TANAP ускорит реализацию проекта: "Мы должны успешно реализовать эти работы".