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Президент Турции подписал решение о реализации газопровода Нахчыван-Игдыр

Президент Турции подписал решение о реализации газопровода Нахчыван-Игдыр Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение о принятии необходимых мер для реализации проекта газопровода Нахчыван-Игдыр.
Энергетика
6 января 2021 г. 15:29
Президент Турции подписал решение о реализации газопровода Нахчыван-Игдыр
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение о принятии необходимых мер для реализации проекта газопровода Нахчыван-Игдыр.

Как сообщает Report, решение опубликовано в Resmi Gazete.

Напомним, что 15 декабря в Анкаре между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа в Нахчыванскую Автономную Республику. Документ подписали министры Пярвиз Шахбазов и Фатих Донмез.

Газопровод Игдыр-Нахчыван будет транспортировать газ в Нахчыван с населением 500 тыс. человек и годовой потребностью в 500 млн кубометров природного газа. Длина участка трубопровода от Игдыра до Садаракского района Нахчывана составит 85 км. Пропускная способность газопровода составит 500 млн кубометров в год или 1,5 млн кубометров газа в день, что полностью удовлетворит потребности Нахчывана в газе.

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Версия на английском языке Erdoğan decides to implement Nakhchivan-Igdir gas pipeline
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Naxçıvan-İğdır qaz kəmərinin reallaşdırılması üçün qərar verdi

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