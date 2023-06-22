О нас

Президент Турции наградил SOCAR

Президент Турции наградил SOCAR SOCAR Petrol Ticaret, одна из турецких дочерних компаний Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), была удостоена еще одной награды.
Энергетика
22 июня 2023 г. 18:23
Президент Турции наградил SOCAR

SOCAR Petrol Ticaret, одна из турецких дочерних компаний Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), была удостоена еще одной награды.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, SOCAR Petrol Ticaret, крупнейший интегрированный промышленный холдинг Турции и один из крупнейших прямых иностранных инвесторов SOCAR Türkiye, занял 3-е место в списке “чемпионов экспорта 2022”, опубликованном турецкой Ассамблеей экспортеров (TIM).

В Стамбуле состоялась церемония вручения премии “чемпионы экспорта 2022 года” с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии были вручены награды 10 компаниям, которые в прошлом году экспортировали больше всего в Турции.

Президент Турции вручил награду компании SOCAR Petrol Ticaret вице-президенту SOCAR и члену правления SOCAR Türkiye Сулейману Гасымову.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish president awards SOCAR
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti SOCAR-a mükafat təqdim edib

Экслюзивные новости

Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi