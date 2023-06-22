Президент Турции наградил SOCAR

SOCAR Petrol Ticaret, одна из турецких дочерних компаний Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), была удостоена еще одной награды.

SOCAR Petrol Ticaret, одна из турецких дочерних компаний Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), была удостоена еще одной награды.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, SOCAR Petrol Ticaret, крупнейший интегрированный промышленный холдинг Турции и один из крупнейших прямых иностранных инвесторов SOCAR Türkiye, занял 3-е место в списке “чемпионов экспорта 2022”, опубликованном турецкой Ассамблеей экспортеров (TIM).

В Стамбуле состоялась церемония вручения премии “чемпионы экспорта 2022 года” с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии были вручены награды 10 компаниям, которые в прошлом году экспортировали больше всего в Турции.

Президент Турции вручил награду компании SOCAR Petrol Ticaret вице-президенту SOCAR и члену правления SOCAR Türkiye Сулейману Гасымову.