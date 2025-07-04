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Президент Таджикистана: Необходима выработка единой стратегии энергетического рынка стран ОЭС

Президент Таджикистана: Необходима выработка единой стратегии энергетического рынка стран ОЭС 14^58 Сотрудничество в энергетической сфере между странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) имеет важное значение.
Энергетика
4 июля 2025 г. 15:22
Президент Таджикистана: Необходима выработка единой стратегии энергетического рынка стран ОЭС

Сотрудничество в энергетической сфере между странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) имеет большое значение.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 17-м Саммите ОЭС.

Он подчеркнул, что сотрудничество в энергетической сфере играет решающую роль в экономическом развитии региона: "Необходима разработка единой стратегии энергетического рынка для стран-членов ОЭС, поскольку промышленный сектор должен расширять возможности использования возобновляемой энергии, что, в свою очередь, должно поддерживать экономический рост. Строительство электростанций и увеличение производства энергии является одной из основных целей этой стратегии".

Рахмон добавил, что создание энергетических источников является одним из основных приоритетов экономического роста как для Таджикистана, так и для региона в целом: "Таджикистан выступает важным партнером в развитии межстранового сотрудничества в промышленной сфере. Мы уверены, что продолжим наши усилия по созданию совместных промышленных предприятий и в будущем".

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Prezidenti: “ECO ölkələri üçün enerji bazarı strategiyası hazırlanmalıdır”

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