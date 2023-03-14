Президент: Внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане приемлема для иностранных инвесторов

Существующая внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане является приемлемой для иностранных инвесторов, иначе они не стали бы вкладывать инвестиции.

Существующая внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане является приемлемой для иностранных инвесторов, иначе они не стали бы вкладывать инвестиции.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Отметив, что в настоящее время реализуются два контракта с компаниями Masdar и ACWA Power, глава государства подчеркнул: "Это две глобальные энергетические компании, которые инвестируют в основном в возобновляемые источники энергии. Эти два контракта, общая мощность которых составляет 470 МВт, находятся в стадии реализации. Кроме того, я надеюсь, что мы проведем с BP церемонию закладки фундамента при мощности в более 240 мегаватт. Таким образом, три крупнейшие энергетические компании считают, что ценообразование и регулирование, а также бизнес-климат в Азербайджане в плане возобновляемых источников энергии находятся на приемлемом уровне. Иначе бы они не вкладывали инвестиции".