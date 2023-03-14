О нас

Президент: Внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане приемлема для иностранных инвесторов

Президент: Внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане приемлема для иностранных инвесторов Существующая внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане является приемлемой для иностранных инвесторов, иначе они не стали бы вкладывать инвестиции.
Энергетика
14 марта 2023 г. 14:57
Президент: Внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане приемлема для иностранных инвесторов

Существующая внутренняя стоимость электроэнергии в Азербайджане является приемлемой для иностранных инвесторов, иначе они не стали бы вкладывать инвестиции.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Отметив, что в настоящее время реализуются два контракта с компаниями Masdar и ACWA Power, глава государства подчеркнул: "Это две глобальные энергетические компании, которые инвестируют в основном в возобновляемые источники энергии. Эти два контракта, общая мощность которых составляет 470 МВт, находятся в стадии реализации. Кроме того, я надеюсь, что мы проведем с BP церемонию закладки фундамента при мощности в более 240 мегаватт. Таким образом, три крупнейшие энергетические компании считают, что ценообразование и регулирование, а также бизнес-климат в Азербайджане в плане возобновляемых источников энергии находятся на приемлемом уровне. Иначе бы они не вкладывали инвестиции".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Existing domestic price for electric energy in Azerbaijan is affordable to foreign investors
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda elektrik enerjisi ilə bağlı daxili qiymətlər xarici sərmayədarlar üçün sərfəlidir"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
13 марта 2023 г. 20:52
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
Омбудсмен подготовила доклад о расследовании, проведенном в местах массовых захоронений в Эдилли
13 марта 2023 г. 17:10
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Германию
13 марта 2023 г. 14:45
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
Президент: Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Святым Престолом вызывает удовлетворение
13 марта 2023 г. 12:48
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
Администрация президента приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу
13 марта 2023 г. 11:20
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
Помощник президента: В документах, принятых на брюссельской, московской, пражской, сочинской встречах, нет упоминания о Карабахе
12 марта 2023 г. 22:07
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
Хикмет Гаджиев: Армения не хочет заключения мирного договора и пытается выиграть время
12 марта 2023 г. 21:26
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
Создан Оргкомитет по проведению в Баку Международной конференции министров и руководящих работников, ответственных за физическое воспитание и спорт
11 марта 2023 г. 19:56
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
Президент Азербайджана поздравил председателя КНР
11 марта 2023 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi