Президент: Строительство электростанции "Гобу" - важный шаг в укреплении энергопотенциала

"Создание новых генерирующих мощностей – это проявление нашего общего развития"

"Сегодня предпринимается очередной важный шаг в электроэнергетической отрасли нашей страны. Мы заложили фундамент электростанции "Гобу". Уверен, что строительство этой станции будет идти успешно, и она будет полностью введена в строй в предусмотренные сроки – в начале 2022 года. Это очень важный шаг в укреплении нашего энергетического потенциала. Генерирующая мощность станции составляет 385 мегаватт. Она войдет в число крупных станций, построенных в нашей стране".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции "Гобу" передающей мощностью 1000 мегаватт, а также заложения фундамента электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт.

"Конечно, создание новых генерирующих мощностей – это проявление нашего общего развития. Потому что модернизация энергосистемы согласуется с общим развитием нашей страны, и все работы проводятся планомерно.

За последние два года на действующих станциях было восстановлено до 1300 мегаватт потерянных генерирующих мощностей. Самая большая работа проделана на Мингячевирской теплоэлектростанции. Там было восстановлено 600 мегаватт генерирующих мощностей, и сегодня эта станция, работающая на полную мощность – 2400 мегаватт, является нашим основным источником энергии. Жизнь этой станции была продлена, и она будет служить нам еще на протяжении десятилетий", - отметил глава государства.