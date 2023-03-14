О нас

Президент: Спрос на поставки электроэнергии из Азербайджана в Европу будет расти

Президент: Спрос на поставки электроэнергии из Азербайджана в Европу будет расти В феврале этого года в Баку прошло первое заседание руководящего комитета проекта экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана с участием министров этих стран, а также комиссара Европейской комиссии по энергетике. На первом же заседании мы договорились, что
Энергетика
14 марта 2023 г. 13:15
Президент: Спрос на поставки электроэнергии из Азербайджана в Европу будет расти

В феврале этого года в Баку прошло первое заседание руководящего комитета проекта экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана с участием министров этих стран, а также комиссара Европейской комиссии по энергетике. На первом же заседании мы договорились, что это будет интегрированный проект, не такой как Южный газовый коридор с Южно-Кавказским трубопроводом, TANAP и TAP. Это будет интегрированный проект от морских ветряных электростанций на Каспии до потребителей в ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

По словам главы государства, объем электропередачи по дну Черного моря на первом этапе проекта планируется на уровне 4 ГВт. "Но для этого нам необходимо расширить линии передач в Грузии. Иначе это будет абсолютно бесполезно", - сказал он.

"Мы считаем, что 4 гигаватта - это только начало, - продолжил Президент Ильхам Алиев. - Нам известен уровень спроса в Европе. Мы знаем спрос в Германии. Я думаю, что речь идет о десятках гигаватт, и спрос этот будет расти. У нас есть такие мощности. Нам нужно просто собрать все пазлы на столе".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
Юрий Камельчук: Украина может помочь Молдове избавиться от российских оккупантов
14 марта 2023 г. 13:30
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Латвией имеет большой потенциал
13 марта 2023 г. 11:31
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
Ана Бирчалл: Зеленая энергия из Азербайджана сыграет важную роль для энергобезопасности ЕС
10 марта 2023 г. 17:09
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
Сербский эксперт: Баку становится центром для глобального диалога
10 марта 2023 г. 15:09
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi