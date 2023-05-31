Президент: Соглашение между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией станет глобальным проектом

Соглашение о зеленой энергетике между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией станет глобальным проектом и привлечет больше стран и компаний.

Соглашение о зеленой энергетике между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией станет глобальным проектом и привлечет больше стран и компаний.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

"В декабре прошлого года в Бухаресте также состоялось важное событие в области зеленой энергетики. Несколько стран - Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния, и на церемонии также присутствовал президент Еврокомиссии, подписали соглашение о партнерстве в области зеленой энергетики, которое, я уверен, станет глобальным проектом и привлечет больше стран и компаний", - сказал он.

"Мы считаем, что этот проект может обеспечить транспортировку минимум 4 ГВт зеленой энергии, что станет нашим дополнительным вкладом", - добавил глава государства.