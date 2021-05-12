Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане

Ссылаясь на прочные взаимоотношения между странами Р. Абдуллаев выразил готовность SOCAR поделиться с компаниями из братского Туркменистана обширными возможностями трубопроводных систем "Южного газового коридора"

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев выступил сегодня на Международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, приуроченному к 30-летнему юбилею независимости братской страны.

Как сообщает Report, начав свою речь с поздравления в связи с 30-летием независимости Туркменистана, он пожелал всех благ и дальнейшего процветания столь значимой для Азербайджана братской страны.

Также не остались в стороне организаторы мероприятия, которые не смотря на мировую проблему – пандемию вируса COVID-19 приложили максимум усилий для проведения Форума. Им была выражена отдельная благодарность за проделанную колоссальную работу.

Как известно, продолжил свое выступление президент SOCAR, Азербайджан и Туркменистан - страны, которые полностью обеспечивают себя. Страны не зависящие ни от международных кредитов, ни от иностранной помощи, ни от каких-либо других форм и видов внешнего воздействия. Государства твердо приверженные своим национальным, моральным, нравственным традициям, которые и ведут их вперед. Под чутким руководством своих президентов как Азербайджан так и Туркменистан уверенно идут вперед, решают очень важные вопросы социального благосостояния, экономического развития, глобальных транснациональных проектов.

К примеру, такой известный проект, как ТАПИ является свидетельством инициативной энергетической дипломатии Туркменистана и будет способствовать не только эффективному продвижению мирных процессов, но поможет укрепить экономическое сотрудничество на широком геоэкономическом пространстве, включающем регионы Каспийского моря, Центральной и Южной Азии.

В своей речи Абдуллаев также упомянул подписанные исторические документы "Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном" и "Совместное заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова". И говоря об этом, конечно же был упомянут подписанный 21 января 2021 года Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море.

Был также отмечен рост огромного потенциал для развития сотрудничества между Туркменистаном и SOCAR. Новые возможности в развитии сотрудничества представляет уже полностью введенный в строй "Южный газовый коридор" (ЮГК).

31 декабря 2020 года "Южный газовый коридор" протяженностью 3 500 км, инвестиционная стоимость которого составила порядка 33 млрд долларов США, соединил Каспийский регион с Юго-Восточной Европой, охватывая при этом 7 стран и осуществляя большой вклад в энергетическую безопасность Европы и охрану окружающей среды. Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейские рынки.

Сегодня SOCAR является основным поставщиком газа в Грузию, успешно поставляет газ в Турцию, куда уже поставлено около 82 млрд кубометров с месторождения "Шахдениз", и в том числе свыше 12 млрд кубометров, начиная с 30 июня 2018 г., когда была введена в строй первая очередь расширенного "Южного газового коридора". Компания начала активно торговать газом в Европе и осуществляет поставки в Грецию, Болгарию и Италию, поставляя на сегодняшний день рекордные 26 млн кубометров газа в сутки.

ЮГК является стратегически важным проектом с точки зрения энергетической безопасности стран-импортеров, в частности, братской Турции и стран Европы. В то же время проект имеет не меньшее значение для поставщиков, предоставляя выход на новые рынки с огромным потенциалом потребления. Имея больший выбор между разными направлениями для сбыта продукции, поставщики газа достигают более высокого уровня коммерческой независимости и получают возможность для реализации газа на самых оптимальных условиях. В этой связи отличительной особенностью ЮГК является то, что он является международным проектом, открытым на недискриминационной основе для всех дружественных стран, желающих стать его частью как со стороны потребителей, так и со стороны поставщиков газа.

Ссылаясь на прочные взаимоотношения между странами Р. Абдуллаев выразил готовность SOCAR поделиться с компаниями из братского Туркменистана обширными возможностями трубопроводных систем "Южного газового коридора" и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки богатейших туркменских ресурсов на международные рынки.

Прекрасным примером сотрудничества в ближайшем будущем станет совместная разработка месторождения Достлук – проекта, над реализацией которого уже успешно работают представители Азербайджана и Туркменистана.

Свою речь глава SOCAR завершил словами президента Гурбангулы Бердымухамедова.

"Наши страны вносят большой вклад в превращение Каспийского моря в зону прочного мира, добрососедства, взаимопонимания и эффективного партнерства. И как трактуют все прикаспийские страны, Каспийское море – море мира и добрососедства", - сказал он.

Напомним, компания SOCAR является генеральным партнёром данного Форума.