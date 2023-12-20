Президент SOCAR встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом по разведке и добыче в Европейском регионе TotalEnergies Жан-Люком Гизью.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом по разведке и добыче в Европейском регионе TotalEnergies Жан-Люком Гизью.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение многолетним эффективным сотрудничеством между SOCAR и TotalEnergies, в том числе успешным завершением первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Стороны рассмотрели работы, проделанные в рамках Соглашения о сотрудничестве по полномасштабному освоению газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также реализации кампаний по обнаружению и измерению метана с помощью дронов между TotalEnergies и SOCAR.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сферах нефти и газа, "зеленой" энергетики, декарбонизации и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.