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Президент SOCAR встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies

Президент SOCAR встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом по разведке и добыче в Европейском регионе TotalEnergies Жан-Люком Гизью.
Энергетика
20 декабря 2023 г. 20:01
Президент SOCAR встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился со старшим вице-президентом по разведке и добыче в Европейском регионе TotalEnergies Жан-Люком Гизью.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение многолетним эффективным сотрудничеством между SOCAR и TotalEnergies, в том числе успешным завершением первого этапа разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон".

Стороны рассмотрели работы, проделанные в рамках Соглашения о сотрудничестве по полномасштабному освоению газоконденсатного месторождения "Абшерон", а также реализации кампаний по обнаружению и измерению метана с помощью дронов между TotalEnergies и SOCAR.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сферах нефти и газа, "зеленой" энергетики, декарбонизации и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, TotalEnergies discuss cooperation in green energy field 
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR və “TotalEnergies” yaşıl enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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