Президент SOCAR встретился с руководителями нескольких компаний в Абу-Даби

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев провел встречи наедине и в расширенном составе с главами BP, Total, Statoil, Petronas, Saudi Aramco после обсуждений в рамках "Круглого стола руководителей компаний", состоявшегося в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече обсуждались актуальные вопросы в рамках существующего сотрудничества, изучены новые возможности сотрудничества.

Следует отметить, что 12 ноября главы ведущих нефтегазовых компаний мира собрались в головном офисе Национальной нефтяной компании Абу-Даби для участия в ежегодном "круглом столе". Во время встречи на высоком уровне обсуждались такие глобальные проблемы, как трансформация энергетической среды, новая динамика спроса и предложения.

Среди руководителей 26 наиболее влиятельных нефтегазовых компаний мира был представлен и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Основной темой "круглого стола" стало влияние современных технологий, распространение новых источников энергии в мире. Участники оценили влияние этих процессов на глобальные энергетические рынки, динамику спроса и предложения и обменялись мнениями.

Комментируя организацию "круглого стола", президент SOCAR сказал, что ведущие компании должны обменяться мнениями для более эффективного управления стремительными процессами в глобальном энергетическом секторе: "Поэтому мы положительно оцениваем организацию таких дискуссий. Процессы, которые мы обсуждаем здесь, затрагивают все страны, включая Азербайджан. Благодаря новым технологиям растет роль альтернативных источников энергии. Нефтегазовые продукты будут продолжать играть важную роль в будущем не только как источники горючего, но и в производстве различных пластиковых изделий, удобрений и пищевых продуктов. С этой точки зрения выбранная SOCAR в последние годы стратегия инвестирования в нефтегазоперерабатывающие проекты оправдывает себя и в условиях современных реалий, и при взгляде в будущее".

Р.Абдуллаев отметил, что присутствие SOCAR среди ведущих мировых компаний свидетельствует о ее признании на международном уровне: "Благодаря политике президента Ильхама Алиева, SOCAR стала компанией, которая играет важную роль не только в Азербайджане, но и в мировом масштабе. Используя эту позицию, мы будем продолжать вносить свой вклад в доходы страны, а также координацию глобальных вопросов".

Отметим, что особое мероприятие под названием "Круглый стол руководителей компаний" состоялось накануне престижной всемирной нефтегазовой выставки-конференции ADIPEC в Абу-Даби. На мероприятии, проходящем 13-16 ноября, представлено более 2 000 компаний из 135 стран.