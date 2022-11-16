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Президент SOCAR встретился с региональным директором ВБ по Южному Кавказу

Президент SOCAR встретился с региональным директором ВБ по Южному Кавказу Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф 16 ноября встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.
Энергетика
16 ноября 2022 г. 15:22
Президент SOCAR встретился с региональным директором ВБ по Южному Кавказу

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф 16 ноября встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено успешное развитие эффективных отношений сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, подчеркнуто, что различные проекты, реализуемые Всемирным банком в нашей стране, вносят важный вклад в устойчивое развитие нефтегазовой промышленности.

В ходе беседы была отмечена стратегическая роль проекта Южного газового коридора с точки зрения энергетической безопасности региона и Европы, в частности, отмечена важность выгодного сотрудничества со Всемирным банком.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR prezidenti Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru ilə görüşüb

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