Президент SOCAR встретился с региональным директором ВБ по Южному Кавказу

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф 16 ноября встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф 16 ноября встретился с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено успешное развитие эффективных отношений сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, подчеркнуто, что различные проекты, реализуемые Всемирным банком в нашей стране, вносят важный вклад в устойчивое развитие нефтегазовой промышленности.

В ходе беседы была отмечена стратегическая роль проекта Южного газового коридора с точки зрения энергетической безопасности региона и Европы, в частности, отмечена важность выгодного сотрудничества со Всемирным банком.