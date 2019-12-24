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Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии

​Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе встречи была подчеркнута значимость крупномасштабных проектов, реализуемых Госнефтекомпанией в Грузии. 

Отмечено, что правительство Грузии приветствует открытие многофункциональной АЗС компанией SOCAR Georgia Petroleum вблизи Терджола. На встрече также обсуждались вопросы будущего сотрудничества.

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